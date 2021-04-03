Ender İmrek: Bunun ‘Anayasa’yı da rafa kaldıralım’ demek olduğunu herkes bilir

“HDP’yi kapattırıyoruz” şevkiyle kongre yapan MHP için son gelişmeler rahatsız edici oldu. Anayasa Mahkemesinin iddianameyi geri göndermesi, başarı hanelerine parti kapattırmayı kaydetmek isteyenleri çıldırdı.

“HDP kapatılsın, başka bir ad altında tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmesin” diye bağırıp çağıran Bahçeli, AYM kararına öyle öfkelendi ki, bu defa, daha önce de gündeme getirdiklerini yüksek sesle söyleyerek Anayasa Mahkemesini hedefe koydu. “Anayasa Mahkemesi de kapatılsın” buyurdu.

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Bunun “Anayasa’yı da rafa kaldıralım” demek olduğunu da herkes bilir. Aslında AKP-MHP bloku, Anayasayı da TBMM’yi de işlevsiz kılmış durumda, ancak hepten kaldırmak ve faşizmi egemen kılmak için bir yönelim içine girmiş bulunuyorlar. Aralarında nüans olsa da “Türk-İslam Sentezi” bu iki parti ve onun yanında kümelenmiş olanları mutabakat metni gibi.

Ender İmrek’in yazısı