Ender İmrek: Bu tayfanın tek derdi ittifaka nifak tohumları ekmek

AKP içinde, Erdoğan’a karşı kimse ağzını açamazken, Erdoğan parti içinde tek adam olarak her şeyi belirler durumdayken, yandaş kalemşorlar ve ruhunu saraya satmış medya maymunları CHP’deki tek adamlık üzerine yazıp konuşuyorlar. Ve İnce’nin mağduriyetinden dem vuruyorlar.

Elbette CHP’deki duruma ilişkin çok şey söylenebilir, bunları yazıyoruz, konuşuyoruz, ancak yandaş medya ve onun saray destekli ya da yönlendirmeli kalemşorlarının İnce için yazıp söyledikleri ve CHP’ye dair yorumlarında zerre kadar samimiyet yoktur.

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Bu tayfanın tek derdi tükenen AKP’nin kötü gidişatını durdurmak için muhalefeti bölüp parçalamak, ittifak güçleri arasına nifak tohumları ekmektir.

Ender İmrek’in yazısı