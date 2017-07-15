Ender İmrek: Bu bir yıl içinde 14 işçi grevinin yasaklandığını da hatırlayalım…

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Erdoğan devamla şöyle diyor; “Soruyorum iş dünyanızda herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde 15 sene önce Türkiye’de OHAL vardı, ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri! Ama şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine, şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki, hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. Ee bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.”

Bu sözler Erdoğan’ın…

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Bu bir yıl içinde 14 işçi grevinin yasaklandığını da hatırlayalım…

Erdoğan bir süre önce TÜSİAD İstişare Kurulunda yaptığı konuşmada da patronlara benzer sözlerle hitap etmişti.

Şimdi artık AKP’ye oy veren, Erdoğan’a destek sunan işçi ve emekçilerin “Vatan, millet” edebiyatı altında yatan gerçeği görmeleri için önemli bir neden daha var. Bu sözler tüm hesabın sömürü ve baskı sisteminin devamı için olduğunun tescili mahiyetindedir.

Baskı ve şiddet uygulayarak bir yılı iktidarı ve sermaye için “altın yıla” çeviren AKP’nin barış, emek, demokrasi ve adalet diyen milyonlara reva gördüğü sistemin ne mene bir düzen olduğu her geçen gün daha da açıklık kazanıyor.

Ender İmrek’in yazısı