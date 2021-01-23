Ender İmrek: Başta Demirtaş ve Kavala olmak üzere binlerce suçsuz insan sipariş üzerine tutuklandı

Adalet Bakanı Gül doğru söylüyor. Siparişle tutuklama olmamalı… Ancak gerçeğin bu olmadığını da en iyi o biliyor.

Sipariş üzerine tutuklama deyince hemen akla AİHM kararına rağmen hâlâ serbest bırakılmayan HDP Eski Eş Genel Başkanı Demirtaş geliyor… Önceki gün Avrupa Parlamentosundan bir kez daha Demirtaş ve Kavala’nın serbest bırakılması istendi.

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Genel kanaat o ki, başta Demirtaş ve Kavala olmak üzere binlerce suçsuz insan sırf muhalif olduğundan dolayı sipariş üzerine tutuklanmıştır. Demirtaş, Kavala ve yüzlerce siyasi tutsak Saray siparişi üzerine tutuklandı ve AİHM kararına rağmen siparişçilerin direncinden dolayı hâlâ hapisteler.

Sahi tahliye edildikleri gün yeniden verilen tutuklama kararları sipariş üzerine olmamış mıydı?

Tahliyeler de tutuklamalar da sipariş üzerine olmuyor mu bu devirde?

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Saymaya kalksak içinden çıkılamaz ama Sayın Bakan için birkaçını örnek vermekle yetinelim.

Papaz Brunson tahliyesi mesela… Trump isteyince gereği yapılan bir sipariş değil miydi?

Ender İmrek’in yazısı