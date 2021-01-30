Ender İmrek: Alevilere karşı tehdit içeren eylemlerle ilgili sessizlik, karanlık güçleri cesaretlendiriyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyada tek bir satır yazan için ‘hakaret‘ diyerek ayağa kalkan polis teşkilatı, alarma geçen jandarma birimleri, Alevilerin evleri işaretlendiğinde kaplumbağa hızıyla bile harekete geçmiyor. Gazeteciler, yazarlar, muhalifler, öğrenciler, avukatlar eleştirel sözleri için baskı görürken, evleri basılırken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kapıları koçbaşlarıyla kırılarak gözaltına alınırken, Alevilere karşı açık tehdit içeren bu ırkçı eylemlerle ilgili sessizlik, karanlık güçleri cesaretlendirmeye devam etmektedir.

Konu Alevilere hakaret ve hedef gösterme olunca, istihbarat birimleri, MOBESE kameraları nedense işlevsiz kalmakta, hiçbir delile ulaşılamamaktadır. Her defasında, Alevileri hedef gösteren, ‘Halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçu işlediği açıklananlar sırra kadem basmaktadır.

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Ya İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Gül nerededir?

Ortada tartışma götürmeyecek biçimde işlenmiş bir suç bulunmaktadır. Her dönemin hedefi olan Alevi yurttaşların evleri işaretlenmekte…

Ender İmrek’in yazısı