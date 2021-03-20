Ender İmrek: AKP ve MHP ayakta kalmak için baskıyı ve hukuksuzluğu yayıyor

Halkın gündemi ekmek, aşı, barış, eşitlik ve özgürlük…

AKP ve MHP ayakta kalmak için baskıyı ve hukuksuzluğu yayıyor… Kürt sorunu üzerinden toplumu bölüp parçalamak istiyorlar. Kürt halkına ve siyasi temsilcilerine saldırarak muhalefeti bölmek, parçalamak istiyorlar. Son yerel seçimlerde ortaya çıkan tabloyu terse çevirmek için olmadık hesaplar arayışındalar.

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Halklarımız, Kürt sorunun demokratik çözümü ve demokratik Türkiye istiyor. Ve Newroz öncesi bir sağanağa dönüşen faşizan saldırganlığın sadece Kürt halkına değil, tüm Türkiye halklarına olduğu da biliniyor. Türkiye halkları eğer Newroz’u barış, emek ve demokrasi mücadelesinin bir vesilesi sayabilirse bir adım daha ilerleyecek ve AKP-MHP oyununu kökünden bozacaktır.

Ender İmrek’in yazısı