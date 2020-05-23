Ender İmrek: 6 milyon seçmenin oyunu almış bir partinin il eş başkanı kanlar içinde bırakıldı

On beş bini aşkın üye ve yöneticisi, Eski Genel Başkanları Demirtaş, Yüksekdağ, onlarca milletvekili, onlarca belediye eş başkanı tutuklu olan ancak hukuksuzluğa ve baskıya karşı mücadele etmekten geri durmayan HDP’ye öfkeyle saldırıp duruyorlar.

Öyle gizli kapaklı değil, aleni yapıyorlar. Son günlerde başkent Ankara’nın göbeğinde yaşananlar bunu bir kez daha gösterdi. Kayyum hukuksuzluğunu bir basın açıklaması ile duyurmak istiyorlardı. Polis barikatı ile karşılaştılar, binanın koridorlarına, içine girdiler.

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Amirler, şefler ve onların emrindeki polisler üzerine doğrultulmuş kameralara poz verircesine HDP’liler saldırıyordu. 6 milyon seçmenin oyunu almış, TBMM’nin 3. büyük partisi, milyonların desteğine mazhar olmuş bir partinin il eş başkanı kanlar içinde bırakıldı.

Ender İmrek’in yazısı