Endemik bitki ‘tülüşah’ın yetiştiği yeni bölge bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan endemik bitki türü ‘tülüşahın’ doğal ortamda yetiştiği yeni bölge bulundu. Halk arasında ‘Aydın gaşağı’ olarak da bilinen bitkinin çiçek açtığı alan Kuşadası belediyesi tarafından koruma altına alınacak.

Fotoğraf: DHA

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi Nawal Karaer, İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki evinin yanındaki boş arazide çiçek açan sarı renkli bitkiyi görünce derneğe haber verdi. Başkan Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri bölgeye gidip bitkiyi inceledi. Bitkinin tülüşah olduğu belirlendi.

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Kuşadası’nda doğal ortamda yetişen yeni bir tülüşah alanı bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sürücü şöyle devam etti: “Yaptığımız incelemede tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğunu gördük. Tülüşahların yerinde korunması ve çevresinde gerekli peyzaj ile tanıtım çalışmalarının yapılması için Kuşadası belediyesi bölgeyi koruyacak.”

Koparmanın cezası 73 bin 747 lira

Merkezi İsviçre’nin Gland kentindeki Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde de yer alan tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası 73 bin 747 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tülüşahı geçen yıllarda Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında ‘Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etti.