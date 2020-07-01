‘Endeks düşürme’ uyarıları etkili oldu: Borsada açığa satış yasağı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST-30 endeksinde yer alan hisseler için açığa satış yasağını kaldırdı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

SPK geçen yıl ekim ayında banka hisselerinde, şubat ayında ise tüm hisselerde açığa satışı yasaklamıştı.

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SPK’nın kararı, dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından MSCI’ın açığa satış yasağının kurumsal yatırımcılar için zorluk yarattığına dikkat çekerek Türkiye hisse piyasalarının statüsünü düşürebileceğini bildirmesinden sonra geldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler ise, bunun hayata geçmesi halinde MSCI gibi endeksleri izleyen 3.5 milyar dolar büyüklükte pasif fonun Türkiye’den çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

SPK tarafından dün yapılan açıklamada, ‘açığa satış yasaklarına ilişkin olarak A) 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, B) BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında… uygulamanın devam etmesine’ karar verildiği belirtildi.

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Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.