En yüksek statülü devlet memuru atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sisteminde en yüksek devlet memuru statüsünün yeni adresi olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Metin Kıratlı’yı atadı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, eski sistemde en yüksek kademeli memur olan Başbakanlık Müsteşarı’nın statü bakımından yerini alan makam. Devletin birçok ödemesinde ‘en yüksek devlet memuru maaşı’ üst sınır olarak kıstas alınıyor.

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Son olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kıratlı, geçmişte Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldığı için 2014’ten beri bu görevi yürüten Fahri Kasırga, artık Beştepe’de başdanışman olarak çalışacak.