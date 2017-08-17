En yaşanası şehirler: Melbourne zirvede, listenin sonunda Şam var

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist’in ‘Küresel Yaşanılabilirlik Raporu’nda, Avustralya’nın Melbourne kenti üst üste yedinci kez ‘en yaşanası şehir’ seçildi.

Listenin sonunda ise uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’nin başkenti Şam var.

Reklam

Rapor, dünyadaki 142 şehrin istikrar, sağlık bakımı, kültürel çevre, eğitim ve altyapısı değerlendirilerek hazırlanıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Melbourne’u sırasıyla Avusturya’nın başkenti Viyana, Kanada’nın başkenti Vancouver ve ülkenin diğer büyük şehirleri Toronto ve Calgary takip etti.

Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirler ise sırasıyla Suriye’nin başkenti Şam, Nijerya’nın en büyük şehri Lagos, Libya’nın başkenti Trablus, Bangladeş’in başkenti Dakka, Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby oldu.

Türkiye ise Suriye ve Irak ve Libya’yla beraber ‘sivil itaatsizlikler ve silahlı çatışmaların’ yaşam kalitesini en çok etkilediği ülkeler arasında yer aldı.

Son beş yılda yaşam kalitesi en çok artan şehirler sırayla İran’ın başkenti Tahran, Dubai, Fildişi Sahili’nin Abidican şehri, Zimbabve’nin başkenti Harare, Sri Lanka’nın başkenti Colombo oldu.

Sıralamada en büyük düşüş gözlenen şehirler ise, Ukrayna’nın başkenti Kiev, Suriye’nin başkenti Şam, Libya’nın başkenti Trablus, ABD şehri Detroit ve Rusya’nın başkenti Moskova.