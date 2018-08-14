En yaşanası şehirler: Melbourne ‘tahtından oldu’, Viyana zirvede

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist’in ‘Küresel Yaşanılabilirlik Raporu’nda Avusturya’nın başkenti Viyana ‘en yaşanası şehir’ seçildi.

Listenin sonunda ise bir kez daha uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’nin başkenti Şam yer aldı.

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Viyana böylece yedi yıldır zirveyi kaptırmayan Avustralya’nın Melbourne kentini geride bıraktı. Melbourne bu yılki sıralamada ikinci sırada.

Rapor, dünyadaki 142 şehrin istikrar, sağlık bakımı, kültürel çevre, eğitim ve altyapısı değerlendirilerek hazırlanıyor.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Melbourne’u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.

Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.

Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirler ise sırasıyla Suriye’nin başkenti Şam, Bangladeş’in başkenti Dakka, Nijerya’nın en büyük şehri Lagos, Pakistan’ın en büyük şehri Karaçi ve Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby oldu.

En yaşanılabilir şehirler

Viyana, Avusturya

Melbourne, Avustralya

Osaka, Japonya

Calgary, Kanada

Sydney, Avustralya

Vancouver, Kanada

Tokyo, Japonya

Toronto, Kanada

Kopenhag, Danimarka

Adeaide, Avustralya

En az yaşanılabilir şehirler

Şam, Suriye

Dhaka, Bangladeş

Lagos, Nijerya

Karaçi, Pakistan

Port Moresby, Papua Yeni Gine

Harare, Zimbabve

Trablus, Libya

Douala, Kamerun

Cezayir, Cezayir

Dakar, Senegal