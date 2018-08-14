En yaşanası şehirler: Melbourne ‘tahtından oldu’, Viyana zirvede

Britanya’nın saygın dergilerinden Economist’in ‘Küresel Yaşanılabilirlik Raporu’nda Avusturya’nın başkenti Viyana ‘en yaşanası şehir’ seçildi.
Listenin sonunda ise bir kez daha uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’nin başkenti Şam yer aldı.
Viyana böylece yedi yıldır zirveyi kaptırmayan Avustralya’nın Melbourne kentini geride bıraktı. Melbourne bu yılki sıralamada ikinci sırada.
Rapor, dünyadaki 142 şehrin istikrar, sağlık bakımı, kültürel çevre, eğitim ve altyapısı değerlendirilerek hazırlanıyor.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Melbourne’u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.
Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.
Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirler ise sırasıyla Suriye’nin başkenti Şam, Bangladeş’in başkenti Dakka, Nijerya’nın en büyük şehri Lagos, Pakistan’ın en büyük şehri Karaçi ve Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby oldu.
En yaşanılabilir şehirler
Viyana, Avusturya
Melbourne, Avustralya
Osaka, Japonya
Calgary, Kanada
Sydney, Avustralya
Vancouver, Kanada
Tokyo, Japonya
Toronto, Kanada
Kopenhag, Danimarka
Adeaide, Avustralya
En az yaşanılabilir şehirler
Şam, Suriye
Dhaka, Bangladeş
Lagos, Nijerya
Karaçi, Pakistan
Port Moresby, Papua Yeni Gine
Harare, Zimbabve
Trablus, Libya
Douala, Kamerun
Cezayir, Cezayir
Dakar, Senegal