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Yaramazlara biraz batar!

En yakın tahmin ORC’nin: Çoğu anket yanıldı; CHP ve MHP’yi ‘okuyamadılar’

 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını doğruya en yakın ORC tahmin etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ortaya koyan birçok anket şirketi yanıldı.

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Daha da ilginci, hiçbir anket şirketi ne CHP’nin, ne de MHP’nin oy oranını tahmin edebildi. Hemen hemen bütün anketler CHP’yi yüzde 25’in üstünde, MHP’yi ise yüzde 10’un altında göstermişti.

A&G, Erdoğan’ı yüzde 53,5 tahmin etmişti

Fotoğraf: Reuters

En doğru tahmin ORC‘den geldi. Şirkekin anketi, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 52.7’yle seçileceğini, AKP’nin yüzde 44.2, CHP’nin 24.5, MHP’nin 10.5 oy alacağını ortaya koymuştu.

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Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G de dün akşam yayınladığı ankette, Erdoğan’ın yüzde 53,5, AKP’nin de yüzde 45,4 oranında oy alacağı öngörüsünde bulunulmuştu. A&G’nin diğer tahminleri şöyleydi: İnce 29,1, Akşener 8,1, Demirtaş 8,8, Karamollaoğlu 0,3, Perinçek yüzde 0,2; CHP 25,5 , HDP 11,3 , İYİ Parti 8,3, MHP 8,8,  Saadet Partisi 0,6.

Sonuçları yakın tahmin eden bir başka şirket KONDA. Şirket Erdoğan’ın yüzde 51.9’la ilk turda seçileceğini; AKP’nin yüzde 45.5, CHP’nin 26.1, MHP’nin 7.3 oy oranında oy alacağını öngörmüştü.

Optimar‘ın tahminleri şöyleydi: Erdoğan yüzde 51.6, İnce 28;  AKP yüzde 46.7, MHP 6.9, CHP 26.3.

GENAR da dün akşam yayınladığı ankette Erdoğan’ın yüzde 51,5’le ilk turda seçileceğini tahmin etmişti. Şirket, CHP’nin oy oranını 26,1, MHP’nin oy oranını 6,1 olarak tahmin etmişti.

MAK‘a göre de oranlar şöyleydi: Erdoğan yüzde 51.5, İnce 24.4; AKP yüzde 43.5, CHP yüzde 24.2, MHP 9.2.

Diğer anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Metropoll: ‘Cumhur’ yüzde 46.5, ‘millet’ yüzde 34.8, HDP sınırda

Gezici anketi: Erdoğan yüzde 48.7, ilk kez kullananların yüzde 70’i oy vermiyor

Remres’in anketi: ‘Cumhur’ ve ‘millet’ başa baş, Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7

Metropoll’ün mayıs anketine göre Erdoğan önde, İnce ikinci

SONAR anketi: İnce bir haftada yüzde 10 arttı, Erdoğan ikinci turda yüzde 53.7 alıyor

Remres Araştırma: Cumhur yüzde 44’ün altına düştü, İnce ile Erdoğan başa baş

Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı

KONDA müdürü Ağırdır: MHP yüzde beş, İYİ Parti yüzde 12-13 civarında

Gezici: Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120; bu dip dalgası

İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan’ın oyu yüzde 44.02, Meclis’te ‘çoğunluk’ yok

Mediar anketi: Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibi İnce; Meclis çoğunluğuysa ‘millet’te

MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

SONAR anketine göre iktidar değişiyor: İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor

Remres’in anketi: Üç büyük ilde ‘millet ittifakı’ önde

Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45

Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10

Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır

Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor

Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55

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Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde

SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde

Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek

ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı

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AKP’den CHP’ye: Kızılay gibi çalışıyor, oyunu satıyor, kazanma niyeti yok

Tekirdağ’dan tekrar milletvekili seçilen AKP’li TBMM Anayasa komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçimle ilgili değerlendirmesinde CHP’ye yüklenerek “Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor” dedi. 

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