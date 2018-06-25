En yakın tahmin ORC’nin: Çoğu anket yanıldı; CHP ve MHP’yi ‘okuyamadılar’

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını doğruya en yakın ORC tahmin etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ortaya koyan birçok anket şirketi yanıldı.

Reklam

Daha da ilginci, hiçbir anket şirketi ne CHP’nin, ne de MHP’nin oy oranını tahmin edebildi. Hemen hemen bütün anketler CHP’yi yüzde 25’in üstünde, MHP’yi ise yüzde 10’un altında göstermişti.

A&G, Erdoğan’ı yüzde 53,5 tahmin etmişti

En doğru tahmin ORC‘den geldi. Şirkekin anketi, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 52.7’yle seçileceğini, AKP’nin yüzde 44.2, CHP’nin 24.5, MHP’nin 10.5 oy alacağını ortaya koymuştu.

Reklam

Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G de dün akşam yayınladığı ankette, Erdoğan’ın yüzde 53,5, AKP’nin de yüzde 45,4 oranında oy alacağı öngörüsünde bulunulmuştu. A&G’nin diğer tahminleri şöyleydi: İnce 29,1, Akşener 8,1, Demirtaş 8,8, Karamollaoğlu 0,3, Perinçek yüzde 0,2; CHP 25,5 , HDP 11,3 , İYİ Parti 8,3, MHP 8,8, Saadet Partisi 0,6.

Sonuçları yakın tahmin eden bir başka şirket KONDA. Şirket Erdoğan’ın yüzde 51.9’la ilk turda seçileceğini; AKP’nin yüzde 45.5, CHP’nin 26.1, MHP’nin 7.3 oy oranında oy alacağını öngörmüştü.

Optimar‘ın tahminleri şöyleydi: Erdoğan yüzde 51.6, İnce 28; AKP yüzde 46.7, MHP 6.9, CHP 26.3.

GENAR da dün akşam yayınladığı ankette Erdoğan’ın yüzde 51,5’le ilk turda seçileceğini tahmin etmişti. Şirket, CHP’nin oy oranını 26,1, MHP’nin oy oranını 6,1 olarak tahmin etmişti.

MAK‘a göre de oranlar şöyleydi: Erdoğan yüzde 51.5, İnce 24.4; AKP yüzde 43.5, CHP yüzde 24.2, MHP 9.2.

Diğer anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.