Diken

Yaramazlara biraz batar!

En üst gelir diliminde: Türkiye’deki hanelerde ortalama kitap sayısı 179

Türkiye’de en üst sosyoekonomik dilimde yer alan hanelerde ortalama 179 kitabın yer aldığı belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa ülkelerindeki hanelerde bulunan ortalama kitap sayılarını ele alan araştırmayı inceledi.

Reklam

İHA’nın aktardığına göre, Türkiye’de en üst sosyoekonomik dilimde yer alan hanelerde, ortalama kitap sayısı 179 olarak belirlendi.

2015 yılı verilerine dayanan raporda, birinci sıraya yerleşen Avrupa ülkesi ise 423 kitapla Lüksemburg.

Reklam

Lüksemburg’u 414 kitapla Macaristan, 346 kitapla Almanya, 331 kitapla Lihtenştayn, 323 kitapla Avusturya, 322 kitapla da Norveç izledi. Buna karşın en üst sosyoekonomik dilimde yer alıp evinde en düşük kitabı bulunduran ülke 172 kitapla Hırvatistan oldu. Hırvatistan’ı 179 kitapla Türkiye, 215 kitapla Sırbistan, 226 kitapla ise Slovakya takip etti.

52 şehirli: Türkiye Roman Haritası

Araştırma: Türkiye’de her iki kişiden biri hiç kitap okumuyor

100 kişilik jüriye göre Türk edebiyatının en iyi 100 romanı

Sevmek bir ömür, kitap okumak ‘bir dakika’: Türkiye’de günde bir dakika kitap okunuyor

Okunuyor mu?: 2016’da yaklaşık 666 milyon kitap basıldı; kişi başına 8.4 kitap düşüyor

SON HABERLER

İnce’den Erdoğan’a: Yahudi Cesaret Ödülü’nü kendine layık görenlersiniz

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan CHP’li Muharrem İnce, ABD’yle yaşanan ‘kriz’ üzerinden hükümete seslendi: “Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...