En ucuz döneminde: Yabancılar borsadan kaçmaya devam ediyor

2013 yılından bu yana dolar bazında en ucuz dönemin yaşandığı Borsa İstanbul’da, buna rağmen yabancı yatırımcıların son dönemde hız kazanan çıkışı devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanlığında yaptığı ani değişiklikten sonra, zarar etme pahasına Türk piyasasından çıkmayı tercih eden yabancı fon yöneticileri, Türkiye’de ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı öneriyor.

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Naci Ağbal’ın gelişiyle Kasım 2020’den bu yana yaklaşık 20 milyar doları bulan yabancı girişi, Erdoğan’ın geleneksel politikalarla piyasaya güven veren Ağbal’ın yerine, kendisi gibi, yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunan Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesiyle hızla tersine döndü.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre 2013’ten bu yana en ucuz dönem yaşanmasına karşın Borsa İstanbul’da yabancı payı yüzde 42.63’e kadar düştü.

500 dolar seviyelerinin görüldüğü Mayıs 2013’ten bu yana BİST 100 endeksi dolar bazında yüzde 64.63 geriledi. Endeks 176 dolara kadar inerken, 2013’te 1000 doları gören bankacılık endeksi 136 dolar seviyesinde. Ağbal kararından önceki son işlem günü olan 19 Mart’tan bu yana dolar bazında düşüş yüzde 16.89 oldu.

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Tablo: Dünya/Şebnem Turhan

Yabancı fonların özellikle bankacılık endeksinde yoğun satış yaparken, Kasım 2020 sonrasında etkili olan yabancı yatırımcı girişi, mart ayı ile birlikte son dört ayda nette 113 milyon dolar çıkışa döndü.

Uzmanlar bundan sonra Borsa İstanbul’da yabancı girişinin zor göründüğü, sürükleyici gücün yerli yatırımcı olacağı görüşünde.

Albaraka Türk Baş Ekonomisti Ömer Emeç, “Mevcut durumun önümüzdeki süreçte devamı ve dolayısıyla daha çok yerli yatırımcı tarafından sürüklenen bir borsa senaryosu bizim baz senaryomuz konumunda” dedi.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da “Ucuzluk pahalılık meselesi değil. Yabancının bir kez daha güvenin derinden zedelenmiş olması durumu yaşanıyor. Ucuzluk başka bir şey cazip olmak başka bir şeydir. Borsa getiri olarak da cazibesini kaybediyor” diye konuştu.