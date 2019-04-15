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Yaramazlara biraz batar!

En tehlikeli kuş olarak bilinen tepeli deve kuşu sahibini öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki Marvin Hajos, evinde beslediği ‘tepeli devekuşu’ tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: CNN International

CNN International’daki habere göre Gainesville kentinde yaşayan Hajos, yaralanınca acil durumlarda başvurulan 911’i aradı. Evine yönlendirilen sağlık ekibi tarafından kaldırdığı hastanede ölen Hajos’un evinde inceleme yapan polis, Avustralya’ya özgü, uçamayan bir tür olan tepeli deve kuşunun bahçede gezinmeye devam ettiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, “Görünen o ki Hajos yer düşmüş ve kuş da o düştükten sonra ona saldırmış” dendi.

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Florida Balık ve Doğal Yaşamı Koruma Komisyonu, tepeli deve kuşlarının ikinci kategorideki yabani hayvan olarak nitelediklerini, bunun insanlar için tehlikeli oldukları, kafese konulması gerektiği anlamına geldiğini açıkladı.

San Diego Hayvanat Bahçesi yönetimi, tepeli deve kuşlarının saatte 50 kilometre hızla koştuğunu, 2.1 metre yükseğe zıplayabildiğini, dişilerinin ağırlığının 72, erkeklerininkinin 55 kilogramı bulabildiğini vurgulayarak, “Tepeli deve kuşları dünyadaki en tehklikeli kuş türü” dedi.

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