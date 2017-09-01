En tehlikeli 100 canlı arasında: ‘Katil salyangoz’ Türkiye’de ilk kez görüldü

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, ‘katil salyangoz’ ya da ‘İspanyol salyangozu’ olarak bilinen ‘Arion Vulgaris’ türünün, Türkiye’de ilk kez görüldüğünü söyledi.

Bu salyangoz türünün, en tehlikeli ve zararlı 100 canlı arasında olduğunu vurgulayan Yıldırım, türün tüm Avrupa’da görüldüğünü belirtti.

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Yıldırım şöyle devam etti: “Avrupa’da ve Amerika’da özellikle büyük zarar veriyor. Bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. En kötü ihtimalle yüzde 50’si yaşama şansı bulsa, kısa zamanda ne kadar büyük popülasyona dönüşebileceği anlaşılabilir.”

‘Avrupalılar mücadelede başarılı değil’

Salyangozu, Antalya’daki bir çiçek bahçesinden evinin bahçesine dikmek için aldığı güllerin dibinde bulduğunu kaydeden Yıldırım, ‘katil salyangoz’u Türkiye’de görünce şok yaşadığını aktardı.

Yıldırım şöyle devam etti: “Keşke sadece benim aldığım ithal gülün dibinde gelmiş ve o da bana denk gelmiş kabul etsek. Bu iyi senaryo. Ama kötü senaryo şu ki; eğer ithal çiçek satan kıyı şeridimizdeki şehirlerde üreme şansı bulduysa, potansiyel olarak ciddi bir risk var demektir. Avrupalılar bununla mücadelede başarılı değil şu ana kadar. Belli bir düşmanı yok. Belli kimyasallarla çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çok üreyebilen ve çok çabuk gelişebilen, çok dayanıklı, kendi dışkısını yediği halde enfekte olmayan bir canlı. Leşleri, küçük canlıları, maruldan tutun domatese kadar mutfağa yönelik bütün tarımsal ürünleri yiyip tüketebilen çok zararlı ve tehlikeli bir canlı.”