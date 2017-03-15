‘En tatlı yayın kazası’nın ailesi yeniden yayında: BBC’nin bir daha aramayacağını sanmışlar

BBC canlı yayınına bağlandığı odasına bir anda iki çocuğunun girmesiyle dünyanın ‘en tatlı yayın kazası’na imza atan Profesör Robert Kelly, bu kez bir söyleşi vermek için ailesiyle ekrana çıktı.

Geçen hafta Güney Kore üzerine Skype’tan BBC News canlı yayınına katılan Kelly’nin odasına bir anda iki çocuğu girmiş, odaya hızla dalan eşi de iki çocuğu odadan çıkarmak için hayli çaba harcamıştı. Yayın kazası haberlere konu olmuş, video birkaç gün içinde 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

BBC sözleşmeyi iptal edecek sanmışlar

BBC News, bu kez Güney Kore politikaları yerine, yayın kazasını konuşmak için Kelly ve eşini çocuklarıyla birlikte yayında ağırladı. Aynı odadan programa konuk olan Kelly, videoyu kendilerinin de herkes gibi eğlenceli bulduğunu, ancak ilk günlerde BBC’nin kendisiyle yayın sözleşmesini bu nedenle iptal edeceğini sandığını söyledi.

Kelly’nin eşi Kim Jung-A ise böyle bir durumu ilk kez yaşadıklarını, çünkü genelde kocasının yayın esnasında kapıyı kitlediğini belirtti.

İkili, o gün çocuklarının doğum günü partisini düzenlediklerini belirtirken, profesör Kelly, “Çocuklarımın odaya giremeyeceklerini düşünmelerini istemiyorum. Videoda hatırlarsanız kızım hafif bir biçimde dans ederek yürüyordu, bundan kızımın rahatlıkla odaya girdiğini varsayıyorum, biz çocuklarımızın anne babalarının ulaşılamaz olduğunu düşünmelerini istemiyoruz” dedi.

‘Pantolon giyiyordum’

Kelly’e göre videoyu bu kadar eğlenceli kılan şey, sıradan bir ailenin günlük hayatta en korunaksız halde yakalanmasıydı.

Kelly, yayın esnasında ayağa kalkıp kızını almamasının sebebinin pantolon yerine pijama giydiği varsayımının da doğru olmadığını söyleyip o yayında da pantolon giydiğini gösterdi.

Söyleşiyi yapan gazeteci en sevdiği anın Kelly’nin gözlerini kapatarak, “Lütfen odadan çık, lütfen” dercesine baktığı saniyeler olduğunu söyledi.

Kim Jung-A internetteki yorumlarda kendisinin çocuklarının bakıcısı olduğunun sanılmasından hoşnut olmadığını belirtirken, istediği tek şeyin insanların bunu tartışmadan videonun keyfini çıkarmaları olduğunu belirtti.

Kelly ve eşinin BBC’ye verdiği söyleşinin tamamı: