‘En tatlı yayın kazası’: BBC canlı yayınına evinden bağlanan profesörün odasını çocukları ‘bastı’

Güney Kore’deki Busan Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dersleri veren Prof. Robert Kelly’nin evinden BBC canlı yayınına bağlandığı esnada, çocuklarının bir anda odaya girmesiyle ‘yayın kazaları’ örneğine bir yenisi eklendi.

Kelly’nin Skype üzerinden bağlantıyla katıldığı ve Güney Kore ile Kuzey Kore ilişkilerinden bahsettiği BBC News canlı yayınında beklenmedik bir ‘kaza’ yaşandı.

Babalarının çalışma odasına giren çocuklar, her şeyden habersiz canlı yayının ciddi havasını ‘bir süreliğine’ değiştirdi. Odaya giren kadın, hem canlı yayına çıkmamak hem de çocukları odadan götürmek için büyük çaba harcadı.

Kelly ise odada tek başına kalana kadar konuşmasını bir süre bölüp ardından Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerine dair görüşlerini paylaşmayı sürdürdü.