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Yaramazlara biraz batar!

‘En sağlıklı kentler’ listesi: İstanbul dünyada sondan ikinci

 

Bursa, Türkiye’nin en sağlıklı kenti oldu. İstanbul ise dünya çapındaki 89 kent arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre emlak sitesi Spotahome’un oluşturduğu ‘Dünyanın en sağlıklı kentleri’ listesinde 89 kent bulunuyor.

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Liste, kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı ve iş-özel hayat dengesi gibi 10 kritere göre belirleniyor.

İstanbul 10 puan üzerinden 3,46 puanla listede 88’inci sırada. Bursa 4,61 puanla 72, İzmir ise 3,79 puanla 83’üncü sırada yer alıyor.

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Listenin ilk sırasında Hollanda’nın Amsterdam kenti 6,97 puanda yer alırken, son sırada Fas’ın Casablanca kenti var.

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