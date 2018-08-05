‘En sağlıklı kentler’ listesi: İstanbul dünyada sondan ikinci

Bursa, Türkiye’nin en sağlıklı kenti oldu. İstanbul ise dünya çapındaki 89 kent arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre emlak sitesi Spotahome’un oluşturduğu ‘Dünyanın en sağlıklı kentleri’ listesinde 89 kent bulunuyor.

Reklam

Liste, kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı ve iş-özel hayat dengesi gibi 10 kritere göre belirleniyor.

İstanbul 10 puan üzerinden 3,46 puanla listede 88’inci sırada. Bursa 4,61 puanla 72, İzmir ise 3,79 puanla 83’üncü sırada yer alıyor.

Reklam

Listenin ilk sırasında Hollanda’nın Amsterdam kenti 6,97 puanda yer alırken, son sırada Fas’ın Casablanca kenti var.