En pahalılar: Konutta Beşiktaş, Bozcaada; işyerinde Beşiktaş, Sarıyer

Türkiye’de en pahalı konut Beşiktaş, Bozcaada ve Beykoz’da; işyeri ise Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu’nda.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Değer Haritası’nı çıkardı.

Reklam

Lira cinsinden metrekare hesabına göre konut fiyatı en yüksek 10 ilçe şöyle: Beşiktaş (11 bin 323), Bozcaada (10 bin 222) Beykoz (9 bin 200), Bakırköy (9 bin 156), Sarıyer (8 bin 571), Çeşme (8 bin 146), Kadıköy (7 bin 386), Beyoğlu (6 bin 267), Bodrum (6 bin 57), Adalar (5 bin 673).

İşyerinde Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu

İşyerinde en yüksek metrekare satış fiyatına sahip ilk 10 ilçeden sekizi İstanbul’da. Listede İzmir’den iki ilçe var.

Reklam

Sıralama şöyle: Beşiktaş (14 bin 950), Sarıyer (11 bin 877), Beyoğlu (11 bin 833), Çeşme (10 bin 455), Kadıköy (10 bin 229), Beykoz (9 bin 400), İzmir Güzelbahçe (8 bin 812), Bakırköy (8 bin 640) Eyüp (8 bin 213 lira), Üsküdar (7 bin 677).

Konutta en pahalı mahalleler: Harbiye, Kuleli ve Bebek

En yüksek fiyatlı mahalleler en çok Beşiktaş ve Sarıyer’de. İlk 10’da bu iki ilçe dışında Şişli ve Üsküdar’ın birer mahallesi yer alıyor

Liste şöyle: Şişli Harbiye (27 bin 742), Üsküdar Kuleli (25 bin 626), Beşiktaş Bebek (25 bin 481), Beşiktaş Kuruçeşme (24 bin 288), Sarıyer Yeniköy (24 bin 174), Sarıyer Baltalimanı (24 bin 92) Sarıyer Pınar (23 bin 186 lira), Sarıyer İstinye (21 bin 465), Sarıyer Rumelihisarı (20 bin 156), Beşiktaş Levazım (19 bin 692).

İşyerinde eh pahalı mahalleler: Levazım, Levent ve Harbiye

İşyeri olarak en pahalı mahalleler listesine yine Beşiktaş damga vuruyor. İlk 10 mahalleden beşi Beşiktaş’ta. Diğerleriyse Şişli, Kadıköy ve Eyüp’ten.

Lite şöyle: Beşiktaş Levazım (30 bin 573), Beşiktaş Levent (23 bin 275), Şişli Harbiye (20 bin 696), Kadıköy Caferağa (18 bin 615), Beşiktaş Akatlar (17 bin 571), Kadıköy Caddebostan (17 bin 370). Beşiktaş Nisbetiye (14 bin 967), Şişli Esentepe (14 bin 732), Eyüp Göktürk (14 bin 571), Beşiktaş Etiler (14 bin 327).