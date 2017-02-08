En pahalı Dünya Kupası: 2022’nin ev sahibi Katar haftada 500 milyon dolar harcıyor

2022’de düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, söz konusu organizasyon için haftada yarım milyar dolar harcadığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre kupaya ilk kez ev sahipliği yapacak Katar’ın maliye bakanı Ali El Emadi, yeni stadların yanısıra otoyollar, demiryolu bağlantıları ve hastaneler için yaptıkları harcamaların dört yıl daha bu seviyede sürmesini beklediklerini söyledi.

Emadi, tesisleri zamanından önce tamamlayacaklarını da söyledi “İnsanlar kupa için ülkemize gelmeye başlarken biz hâlâ tesisleri boyuyor olmak istemiyoruz.”

Katar’ın kupa için 200 milyar dolardan daha fazla para harcayacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl düzenlenecek organizasyon için Rusya, 10,7 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Son Dünya Kupası’nın ev sahibi Brezilya ise 11 milyar dolarlık bir maliyet açıklamıştı.