En masum ‘kurban’: İBB meclis üyesi Hollanda ineğinden ‘yakındı’, başkan ‘Kes hepimizi çağır’ dedi

Hollanda’da yaşanan krizin konuşulduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde söz alan Beşiktaş belediye başkan yardımcısı ve bağımsız üye Hüseyin Avni Sipahi, çiftliğinde bulunan Hollanda ineğini keseceğini söyledi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Meclis Başkanvekili AKP’li Ahmet Selamet’in yönettiği ilk oturumda söz alan AKP ve CHP grupları, yaşananları kınadı.

Sonrasında söz alan bağımsız meclis üyesi ve Beşiktaş belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söyleyerek Hollanda’yı ‘kınadığını’ açıkladı.

‘Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah’

Sipahi, “Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın” diyerek kürsüden indi.

Bunun üzerine oturumu yöneten Selamet, “Kes hepimizi çağır o zaman. Evet arkadaşlar, Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah” derken Sipahi’nin yanıtı şöyle oldu: “Ben ineği kesiyorum. Bahara doğru sizi çağırayım.”

Oturumdan sonra gazetecilere konuşan Sipahi, “Maliyetli olmasa Hollanda’ya tekrar geri gönderirdim. Meclis başkanımız ‘İneği keselim’ dedi. Yaza doğru uygun bir zamanda inek kesilecek. İnek yerine gelir ama ilişkiler kesilirse uzun yıllar Rusya politikasındaki gibi zor durumda kalırız” dedi.