‘En kurak yıl’da bakandan uyarı: Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak lazım

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin bir önceki yıla oranla yüzde 9 oranında daha az yağış aldığını belirterek, “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da su kıtlığı yaşanacağına yönelik verilere, 2016 yılının şubat ayında “İstanbul’da Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı 2071’e kadar kadar suyumuz var” sözleriyle yanıt vermişti.

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Eroğlu, bundan yaklaşık iki yıl önce İstanbul’da ‘su kesintisi’ yaşanmayacağını, “Aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım” sözleriyle savunmuştu. Bakan, kasım ayında yaptığı açıklamada, 1973’ten bu yana en kurak yılın yaşandığını söylemişti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 74.8, Ankara’da yüzde 9.5, İzmir’de yüzde 44.3 ve Bursa’da ise yüzde 49.8.

Bu bilgileri veren Eroğlu şöyle konuştu: “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım. El yüz yıkarken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken muslukları boşa akıtmayalım. Arabaları temizlerken suyun az kullanımı için hassasiyet gösterelim.”

Bakanlık yetkilileri, olağanüstü kuraklığa rağmen 2018’de içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını savundu.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, sadece Akdeniz Bölgesi normal yağış alırken, diğer bölgeler de yağışlar normalin altında yaşandı. En fazla düşüş yüzde 30 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu. Mardin’deki yağış azlığı yüzde 49’lara kadar çıktı.

Bakan Eroğlu şöyle devam etti: “Ülkemizde suyun yüzde 70’inden fazlası zirai sulamada kullanılıyor. Bu sebeple sulama projelerinde sudan en az yarı yarıya tasarruf sağlayan damlama ve yağmurlama sistemlerini tercih ediyoruz. Açık kanal sulamaları hem toprağa zarar veriyor hem de su israfına sebep oluyor.”