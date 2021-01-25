En kötü senaryo gerçekleşiyor: Küresel buz kaybı rekor hızda

Briitanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre gezegendeki buz erimesi rekor bir oranda hızlanıyor. Oran, iklim değişikliğiyle ilgili en kötü senaryoyla uyuşuyor.

Fotoğraf: leeds.ac.uk



En hızlı buz kaybı ise Grönland ve Antarktika’daki buz örtülerinde yaşanıyor.

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The Cryosphere dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, buzulların ve buz örtülerinin yok olma hızı, dünyanın lider iklim otoritesi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin en kötü senaryosuyla paralel.

Araştırmanın baş yazarı, Britanya’daki Leeds Üniversitesi’nden Thomas Slater, sonuçların tüm dünyayı etkileyeceğini söyleyerek uyardı: “Bu yüzyıl içinde deniz seviyesi kıyı yerleşimlerini çok ciddi etkileyecek seviyede yükselecek.”

28 trilyon ton buz yok oldu

1994-2017 ylları arasında dünyada 28 trilyon ton buz yok oldu.

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Bu sürede buz kaybı hızı yüzde 65 artarak 1990’lu yıllarda, yılda 0.8 tondan 1.3 tona çıktı. Buz kaybının neredeyse yarısı karadandı, bu da küresel deniz seviyesi yükselmesine neden oldu. 1994-2017 yılları arasındaki buz erimesinin deniz seviyelerini 35 milimetre artırdığı tahmin ediliyor.

Kutup bölgelerindeki yüzen buzlarda çok büyük miktarda kayıplar oldu. Bu da yansıtma kapasitesi kaybı riski anlamına geliyor. Beyaz buz güneş ışınlarını uzaya geri yansıtıyor ancak yüzen buzların erimesi durumunda altından çıkan koyu renkli sular daha çok ısının emilmesine neden olarak ısınmayı daha da hızlandırıyor.

İkinci en büyük buz kaybı da buzullarda yaşandı, araştırma yapılan süre boyunca 6 trilyon tondan fazla buzul eridi.

Buzulların küçülkmesi bazı bölgelerde hem sel hem de su sıkıntısına neden oluyor. Çünkü büyük miktarlarda erime taşkınlara eden olurken bir yandan da küçülen buzullar tarımsal ihtiyaç için daha az durgun su akışı üretiyor.

Araştırmada 23 yıllık süreçteki uydu görütüler kullanılarak dünyadaki bütün buzların durumu değerlendirildi. Daha önceki araştırmalar bütüncül bir veri değerlendirmesi yapmak yerine dünyanın belli bölgelerine odaklanıyordu.