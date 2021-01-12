En kapsamlı ‘uzun Covid’ araştırması: Halsizlik ve uyku bozukluğu başı çekiyor

Çin’de yapılan araştırma Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan hastaların dörtte üçünün hastalıktan altı ay sonra halsizlik ve uyku bozukluğu dahil olmak üzere çeşitli semptomlar yaşadığını ortya koydu.

Fotoğraf: Unplash

Salgının ilk patlak verdiği Wuhan şehrinde 1700 üstünde hastanın dahil olduğu araştırma yüzde 76’sının hastaneden taburcu olduktan aylar sonra hala en az bir semptom yaşadığını gösterdi.

Reklam

Dünyada 90 milyonun üzerinde insanı etkileyen Covid-19’la ilgili bu tür araştırmalar arasında en geniş kapsamlısı olduğu belirtilen araştırma Lancet tıp dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya göre ilk teşhisten altı ay sonra halsizlik (yüzde 63) ve uyuma güçlüğü (yüzde 26) en yaygın görülen Covid-19 sonrası belirtilerinden oldu.

Hastalık uzun süre devam eden psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. Hastaların yüzde 23’ünde yüksek anksiyete ve depresyon görüldü.

Reklam

Araştırmacılar hastalığı daha ağır geçirenlerin X-ray görüntülerinde akciğer hasarının devam etme eğiliminde olduğunu belirtti.

Taburcu sonrası bakımın önemi

Araştırma ekibinin başındaki Capital Medical Üniversitesi’nden Dr. Bin Cao Covid-19 yeni bir hastalık olduğundan uzun dönem etkilerini yeni yeni anlamaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Çalışmamız çoğu hastanın taburcu olduktan sonra virüsün etkisini yaşamaya devam ettiğini gösterdi. Bu da taburcu sonrası bakımın gerekliliğini gösteriyor, özellikle hastalığı ağır atlatanlar için. Çalışmamız ayrıca Covid-19’un insanlar üzerindeki etkilerinin tamamının anlaşılması için daha geniş gruplarda uzun dönemli takip araştırmalarının yapılmasının önemi de vurguluyor.“

Araştırmacılar, çalışmalarının takip süresinin uzunluğu açısından en geniş çaplı uzun dönem Covid-19 etkileri araştırması olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılanlar 7 Şubat-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Wuhan’da dünyanın ilk bilinen Covid-19 hastalarının tedavi edildiği Jinyintan Hastanesi’nden taburcu olan ve araştırmaya dahil olmayı kabul eden hastalardan oluşuyor.

Yaş ortalaması 57 olan hastalara semptomlarının değerlendirilmesi için bir dizi sorudan oluşan anketin yanı sıra fiziksel muayene ve kan testleri ile altı dakikalık yürüme testi de yapıldı.