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Yaramazlara biraz batar!

En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ‘Kırk Yılın Hatırına Yarışsana’ adlı etkinliğe katılan yabancı gelinler ve yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesini pişirmek için yarıştı. Yarışmayı Litvanyalı gelin Egle Gök kazandı.

Fotoğraf: DHA

Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından Titreyengöl mevkiindeki bir otelde dün akşam düzenlenen Türk kahvesi pişirme yarışmasında Kazakistan, Ukrayna, Litvanya ve Rusya’dan Manavgat’a yerleşen yabancılar ter döktü. Yarışmacılar Türk kahvesi pişirdi ve jüri üyelerinden ‘not almak’ için heyecanlı bekleyiş başladı.

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Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu birinciliği Litvanyalı Egle Gök (üstte solda) kazandı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Egle Gök, birinciliğin kendisi açısından sürpriz olduğunu belirterek, “Çok mutluyum. Evde kış aylarında sabahları kahve pişiriyorum. Misafir geldiğinde sürekli yapıyorum. Türk kahvesi pişirmek çok zor değil. Biraz zaman alıyor. İyi bir kahvenin kısık ateşte pişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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