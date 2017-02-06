‘En güzel macera’ sona erdi: Black Sabbath müzik yolculuğuna nokta koydu

Britanyalı efsanevi heavy metal grubu Black Sabbath, 49 yıllık müzik yolculuğuna son verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Britanya’nın Birmingham kentinde ilk konserini veren Black Sabbath, pazar günü aynı yerde verdiği konserle müzik hayatını noktaladı.

İki saat süren konserde 15 şarkı çalınırken, grubun veda şarkısı ‘Paranoid’ oldu. Konserin son anları Facebook’tan canlı olarak yayınlandı.

Turneye davulcu Bill Ward hariç grubun tüm kurucu üyeleri katılırken, Ward’ın yerini Tommy Clufetos aldı.

Konser sonrası açıklama yapan grubun solisti Ozzy Osbourne, “Birmingham’da Crown adlı pubda çalarken, ‘Bunu birkaç yıl yapmak iyi olur. Biraz bira içer, şarkılarımızı çalarız’ diye düşünüyordum. Ama bu hayatımın en güzel macerasının başlangıcıydı” diye konuştu.

Black Sabbath, ‘The End Tour’ adlı son turnelerinde üç kıtada 81 konser vermişti.

Black Sabbath’ın hikayesi

Daha çok işçi sınıfının yaşadığı Birmingham’ın banliyölerinden Aston’da kurulan Black Sabbath’ın grup üyelerinden gitarist Tony Iommi ve basçı Geezer Butler fabrikada çalışmış, Bill Ward kömür dağıtmış, Osbourne ise önce mezbahada, sonra ise araba fabrikasında çalışmasının ardından hırsızlık yapmaya başlamıştı.

Kendilerine önce Earth adını veren ve blues şarkıları çalan grup, süreç içerisinde Black Sabbath ismini alıp kendi müziğini yapmaya başlamıştı.

20 albümü bulunan Black Sabbath, heavy metalin simge gruplarından.