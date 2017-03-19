En gollü haftaya ‘sessiz’ kapanış: Beşiktaş, Aboubakar’ın ‘yine’ atıldığı maçta Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig’de 33 golle sezonun en gollü haftası olan 25’nci haftanın kapanış maçında Antalyaspor’la Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Zirve yarışındaki üç rakibinin de puan kaybettiği haftada Antalya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen lider Beşiktaş bu sonuçla puanını 55’e, altıncı Antalyaspor ise 39’a yükseltti.

Antalya Arena’da oynanan mücadelenin 64’üncü dakikasında Kamerunlu golcü Vincent Abobakar, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yaklaşık 30 dakika 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılarda kaleci Fabri oyunun son bölümündeki performansıyla öne çıktı.

30 maçta üç kırmızı

Son olarak 16 Mart Perşembe günü oynanan Olympiakos maçında oyundan atılan Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta üç kırmızı kart gördü.