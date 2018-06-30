En genç milletvekilli HDP’li Dağ: Anadilde eğitim hakkı için mücadele edeceğim

2 Şubat 1996 Bismil doğumlu ve 12 çocuklu bir ailenin kızı Dersim Dağ, 24 Haziran’da HDP’den Diyarbakır milletvekili seçildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Dağ, AKP İstanbul milletvekili seçilen Rümeysa Kadak ile birlikte TBMM’nin en genç iki üyesinden biri olacak.

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Seçim sonrası görüşlerini almak istediğimiz Rümeysa Kadak, yemin töreninden önce konuşmayı parti disiplini açısından uygun bulmadı.

BBC Türkçe’ye konuşan Dersim Dağ ise Meclis’te gençlerin ve kadınların sözcüsü olacağını, anadilde eğitim hakkı için mücadele edeceğini söyledi.