En ‘gayretli’ partiler CHP ve HDP

Meclis fiili olarak yasama yılının sonuna gelirken, bu dönemde en çok önerge veren iki parti CHP ve HDP oldu.

Dihaber’in aktardığına göre Meclis 15 Temmuz tarihinde olağanüstü toplanmak üzere çalışmalarına ara verdi. O tarihte darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle açılacak Meclis’in daha sonra ekim ayına kadar ikinci bir tatile girmesi bekleniyor.

CHP 11 bin 79 önerge verdi



Meclis’te 133 sandalyeye sahip ana muhalefet partisi CHP’nin milletvekilleri bu dönemde 10 bin 384 yazılı, 695 de sözlü olmak üzere toplam 11 bin 79 soru önergesi verdi.

Aynı dönem içinde 1208 araştırma önergesi veren CHP’liler, 1378 de kanun teklifini Meclis’e sundu. CHP aynı dönemde hükümeti denetleme yöntemi olarak da dört tane gensoru verdi.

HDP hükumeti denetlemeye yoğunlaştı



CHP’yi, 3 bin 661 adet yazılı soru önergesi veren, 59 sandalyeye sahip HDP izledi.

HDP’liler de 487 araştırma için önerge verildi, çoğu reddedildi. Hükümetle ilgili denetleme yöntemine en çok başvuran parti olan HDP, başbakan ya da bakanlar hakkında 11 kez gensoru istedi.

AKP’li ve MHP’li vekiller verdikleri iki soru önergesiyle yılı kapattı.

En fazla önerge veren CHP’liler Tanrıkulu ve Gürer



Milletvekilleri arasında da yine en çok önerge veren ve denetim yapanlar CHP’liler oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugüne kadar 1668 soru önergesi verirken, 223 kanun teklifi ve 163 araştırma önergesi verdi. Tanrıkulu’nun verdiği önergelerin büyük çoğunluğunu hak ihlalleri, işkence ve cezaevlerinin durumuyla ilgili konuların oluşturduğu öğrenildi.

Tanrıkulu, geçen dönem verdiği 8 bin 500 soru önergesiyle Meclis’in en çok soru önergesi veren milletvekili olmuştu. Tanrıkulu’nun milletvekili olduğu günden bu yana verdiği tüm kanun teklifi ve soru önergelerini özel olarak dosyaladığı ve arşivlediği öğrenildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de bugüne kadar 1489 adet soru önergesi verdi. Gürer aynı dönemde 93 kanun teklifi sunup, 113 de araştırma önergesi verdi.

HDP’de Tan ve Beştaş



HDP’de en fazla soru önergesi veren isimlerse Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.

Tan, 397 yazılı soru önergesi ve 34 araştırma önergesi verirken altı da kanun teklifi sundu.

Beştaş’sa 224 soru önergesi verdi. Beştaş, bu dönem içinde 25 kanun teklifi ve 42 araştırma önergesi verdi.