‘En fazla vaka olan il’ denen Ankara’nın valisi: Sokağa çıkma yasağı gündemde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Türkiye’den vaka sayısının en çok olduğu kent, İstanbul’u iki kat geçti” dediği Ankara’nın valisi Vasip Şahin, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi’ konulu genelge kapsamında yapılan denetimlerin ‘Ankara ayağına’ Şahin de katıldı.

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Kentte, polis, zabıta, il sağlık müdürlüğü ile il tarım ve orman müdürlüğü personelinden oluşan 2007 ekip ve 7 bin kişinin katıldığı denetimlere Sincan’da eşlik eden Şahin, başkentte vaka artışıyla ilgili şunları söyledi:

“Birincilik Ankara’ya yakışmıyor. Bizim bunu kısa zamanda tersine döndürmemiz lazım. Salgının ilk döneminde Ankara olarak başarılı bir sınav vermiştik. Bunu tekrar başarmamız mümkün. Vatandaşlarımızın salgınla ilgili yapması gereken kurallar ve alınan tedbirlere harfiyen riayet etmesidir.”

Salgının ancak kişisel tedbirler, dikkat ve özenle önlenebileceğini vurgulayan Şahin, “Tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Amacımız, virüs tehdidi noktasında vatandaşlarımızı ikaz etmek ve burada topyekün bir mücadele vermek” ifadelerini kullandı.

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‘Kısıtlama olmadan da mümkün’

“Sokağa çıkma yasağı gündemimiz de yok. Biz bunu istemiyoruz” diyen Şahin kısıtlama olmadan da virüsle mücadele etmenin mümkün olduğunu, gerekirse ilerde ek önlemler alınacağını söyledi.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İşletmelerde sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Sokak ve köy düğünü yasaklandı

Öte yandan Ankara Valiliği, il genelinde sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca, İncek, Gölbaşı, Ortaköy gibi cenaze defin ve merasimlerinin yoğun olduğu mezarlıklarda, cenaze namazı ve defin işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği saatlerde yapılacağı kaydedildi.