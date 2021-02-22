En çok vakanın görüldüğü Trabzon’da 68 yerleşim yeri karantinada

İki hafta önceki verilerde en çok vakanın görüldüğü il olan Trabzon’da, sekiz ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, artan vakalar nedeniyle karantina uygulandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında nüfusa oranla Covid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk beş il ( Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun) Karadeniz bölgesinde yer alıyordu.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından “Kendini koru kentini kurtar” etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla sekiz ilçemizde dört mahalle, dört apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım.”

Salgın tedbirleriyle ilgili denetimler sürdüğü Trabzon’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasındaki kontrollerde kısıtlamaya uymayan 398 kişiye toplamda 774 bin 787 lira ceza uygulandığı öğrenildi.