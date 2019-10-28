En çok tost ve sandviç yiyen kazandı!

Aksaray’da 10’uncu yılını kutlayan bir işletme ‘en çok yiyen kazansın’ sloganıyla yarışma düzenledi. Kadın ve erkek olarak iki kategoride düzenlenen tost ve sandviç yeme yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Fotoğraf: DHA

Kadınlar tost dilimi yemede birinci Emine Kahraman, erkeklerde birinci Muhammed Aslanhan oldu. Sosisli sandviç yeme yarışmasında ise kadınların birincisi Güneş Diken, erkeklerin birincisi Hüseyin Can Balkan oldu. Birincilere 250 lira değerinde hediye çeki verildi.

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İşletme sahibi Mustafa Sevgiç, “Bu organizasyon kar amaçlı düzenlenmedi. Erkek, kadın tost yeme yarışması ve erkek, kadın sandviç yeme yarışmasında toplam 16 kişi yarıştı” ifadelerini kullandı.