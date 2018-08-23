En çok kazanan sinema yıldızları listesi: Kadın-erkek farkı dört kat

ABD merkezli Forbes Dergisi’nin 2018 yılının en çok kazanan sinema oyuncuları listesinde, erkeklerde birinciliği 239 milyon dolarla George Clooney, kadınlarda 40.5 milyon dolarla Scarlett Johansson aldı.
ilk 10’daki erkekler kadınların dört katı kazanıyor
Listede erkekler ile kadınlar arasındaki büyük gelir farkı dikkat çekti.
Kadınların 40 milyon dolarlık gelirle ilk sırasındaki Johanson, erkeklerle ortak listeye yerleştirilince ancak 8’inci sırada yer alabilecekti. Johanson dışında erkeklerle ortak oluşturulacak listede ilk 10’a giren başka kadın oyuncu yok. ilk 10’daki kadın oyuncuların toplam geliri 186 milyon dolar olurken erkeklerin toplamı 736.5 milyon dolar. Erkeklerin geliri kadınların gelirinin yaklaşık dört katı seviyesinde. Liste birincileri Coloney ile Johanson arasındaki gelir farkı da altı kat.
10 kadın oyuncunun toplam geliri de George Coloney’in gelirinin altında kaldı.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre, George Clooney’nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor. Clooney’nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo’ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı. Forbes’un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı.
En çok kazanan erkek oyuncular listesi:
George Clooney: 239 milyon dolar
Dwayne Johnson: 119 milyon dolar
Robert Downey Jr: 79 milyon dolar
Chris Hemsworth: 64,5 milyon dolar
Jackie Chan: 45,5 milyon dolar
Will Smith: 42 milyon dolar
Akshay Kumar: 40,5 milyon dolar
Adam Sandler: 39,5 milyon dolar
Chris Evans: 34 milyon dolar
Salman Khan: 33,5 milyon dolar
En çok kazanan kadın oyuncular listesi:
Scarlett Johansson: 40,5 milyon dolar
Angelina Jolie: 28 milyon dolar
Jennifer Aniston: 19,5 milyon dolar
Jennifer Lawrence: 18 milyon dolar
Reese Witherspoon: 16,5 milyon dolar
Mila Kunis: 16 milyon dolar
Julia Roberts: 13 milyon dolar
Cate Blanchett: 12,5 milyon dolar
Melissa McCarthy: 12 milyon dolar
Gal Gadot: 10 milyon dolar