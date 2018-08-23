En çok kazanan sinema yıldızları listesi: Kadın-erkek farkı dört kat

ABD merkezli Forbes Dergisi’nin 2018 yılının en çok kazanan sinema oyuncuları listesinde, erkeklerde birinciliği 239 milyon dolarla George Clooney, kadınlarda 40.5 milyon dolarla Scarlett Johansson aldı.

ilk 10’daki erkekler kadınların dört katı kazanıyor

Listede erkekler ile kadınlar arasındaki büyük gelir farkı dikkat çekti.

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Kadınların 40 milyon dolarlık gelirle ilk sırasındaki Johanson, erkeklerle ortak listeye yerleştirilince ancak 8’inci sırada yer alabilecekti. Johanson dışında erkeklerle ortak oluşturulacak listede ilk 10’a giren başka kadın oyuncu yok. ilk 10’daki kadın oyuncuların toplam geliri 186 milyon dolar olurken erkeklerin toplamı 736.5 milyon dolar. Erkeklerin geliri kadınların gelirinin yaklaşık dört katı seviyesinde. Liste birincileri Coloney ile Johanson arasındaki gelir farkı da altı kat.

10 kadın oyuncunun toplam geliri de George Coloney’in gelirinin altında kaldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, George Clooney’nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor. Clooney’nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo’ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı. Forbes’un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı.

En çok kazanan erkek oyuncular listesi:

George Clooney: 239 milyon dolar

Dwayne Johnson: 119 milyon dolar

Robert Downey Jr: 79 milyon dolar

Chris Hemsworth: 64,5 milyon dolar

Jackie Chan: 45,5 milyon dolar

Will Smith: 42 milyon dolar

Akshay Kumar: 40,5 milyon dolar

Adam Sandler: 39,5 milyon dolar

Chris Evans: 34 milyon dolar

Salman Khan: 33,5 milyon dolar

En çok kazanan kadın oyuncular listesi:

Scarlett Johansson: 40,5 milyon dolar

Angelina Jolie: 28 milyon dolar

Jennifer Aniston: 19,5 milyon dolar

Jennifer Lawrence: 18 milyon dolar

Reese Witherspoon: 16,5 milyon dolar

Mila Kunis: 16 milyon dolar

Julia Roberts: 13 milyon dolar

Cate Blanchett: 12,5 milyon dolar

Melissa McCarthy: 12 milyon dolar

Gal Gadot: 10 milyon dolar