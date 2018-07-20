En çok ‘devlet’te: Her saat başı bir sağlıkçı şiddete maruz kalıyor

2017 yılı sonu verilerine göre son 15 senede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları yüzde 168 oranında arttı. 2013-2017 yıllarında her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı verilere göre, Mayıs 2012-Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375. Kayda geçen vakaların yüzde 30’unda sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz kaldığı görüldü. 2018 yılının ilk dört ayındaysa 2 bin 934 şiddet vakası meydana geldi.

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En kısa sürede, en fazla hasta muayenesi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocukla ilgilenmediği iddiasıyla Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın hasta yakını tarafından parke taşıyla darbedilmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Doktor Yalçın’ın uğradığı şiddetin ‘buzdağının sadece görünen yüzü’ olduğunu dile getiren CHP’li Akkuş İlgezdi şöyle devam etti: “Ticarethane mantığıyla işletilen hastaneler, hekimleri ve sağlık emekçilerini müşteri temsilcisi haline getirmekte, hasta-hekim ilişkisine ticari bir kimlik kazandırmaktadır. Hekimlerin, hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin sağlığını tehdit eden uzun nöbetler, ‘en kısa sürede, en fazla hasta muayenesi’ mantığıyla göreve gelen hastane yönetimleri, hastaların kaliteli ve eksiksiz sağlık hakkına ulaşmalarını engellemektedir. Bu zincir doğal olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti yaratmakta ve körüklemektedir.”

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Acil tıp uzmanı başına ise 54 bin 126 hasta

İlgezdi’nin bilgi edinme başvurusu yoluyla bakanlıktan aldığı verilere göre, 2018 yılı nisan ayı itibariyle bakanlığa bağlı doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısı 405 bin 14’tü. Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde 62 bin 741 doktor, 96 bin 429 hemşire ve bin 493 acil tıp uzmanı görev yapıyor.

Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktor başına 1288 kişi düşerken, şiddet vakalarının en sık görüldüğü acil servislerde görev yapan acil tıp uzmanı başına ise 54 bin 126 hasta düşüyor.

Son altı yılda fiziki saldırıya uğrayan sağlıkçı sayısı 20 bin 706.

En çok devlet hastanelerinde

Şiddet vakalarına en çok devlet hastanelerinde rastlanıyor. 2013-2017 yılları arasında devlet hastanelerinde görev yapan 25 bin 481 sağlık çalışanı fiziki ve sözlü şiddete maruz kalırken, eğitim ve araştırma hastanelerinde şiddete uğrayan hekim ve sağlık personeli sayısı ise 15 bin 970’e ulaştı.

CHP’li vekile göre bu veriler, sağlıkta dönüşüm sisteminin kendisinden kaynaklanan sorunların hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının omzuna yüklendiğini açıkça gösteriyor ve ‘sağlıkta şiddeti önleme yasası’nın acilen Meclis gündemine gelmesi şart.