En çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronu Hollanda’da yakalandı

En çok arananlar listesinde adı geçen uyuşturucu baronu Tse Çi Lop (56) Hollanda’da yakalandı.

Fotoğraf: Sky News

Hollanda Polisi, Çin doğumlu Kanada vatandaşının cuma günü başkent Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’nda yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

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Polis teşkilatının sözcüsü, Thomas Aling, dün akşam, ağırlıklı olarak Asya’da faaliyet gösteren bir uyuşturucu kartelinin lideri Tse’nin Avustralya polisiyle işbirliği yapılarak yakalandığını söyledi.

Tse’nin lideri olduğu kartelin Asya-Pasifik’te, yılda 70 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretinden sorumlu olduğunu, hakim karşısına çıktıktan sonra Avustralya’ya iade edileceğini belirten Aling şöyle devam etti: “Zaten en çok arananlar listesindeydi alınan istihbara sonucu yakalandı. Asya’nın ise en çok arananlar listesinin başında yer alıyor.“

El Chapo’ya benzetiliyor

Geçmişte Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Tse, son yıllarda Macau, Hong Kong ve Tayvan’da ikamet etti. Lideri olduğu kartel, üyeleri tarafından ‘Şirket’ diye biliniyor. Polis teşkilatları ise ‘Sam Gor’ adıyla anıyor.

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Tse, ‘iş hacminin büyüklüğü’ nedeniyle Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin ‘El Chapo’ Guzman’a benzetiliyor.