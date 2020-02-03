‘En büyük ekonomik kriz’ diyen Kiğılı’dan çark: Hayal edemeyeceğim şeyler oldu

“Bu zamana kadar görüp görebileceğimizen büyük krizi yaşıyoruz” sözleriyle bir haftadır gündemde olan hazır giyim firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı, görüşlerinin değiştiğini belirterek, söz konusu yorumun üzerinden 100 gün geçtiğini, bu sürede ekonomide ‘kimsenin hayal edemeyeceği şeyler’in gerçekleştiğini savundu.

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Kiğılı, aralık ayında Capital dergisiyle yaptığı söyleşide perakende sektörünün çok zor bir döneme girdiğini, bundan sonra sektörde büyüme görülmeyeceğini belirtmiş, AVM’lerin yüzde 90’ının kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik” demişti.

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Bu söyleşinin yayınlandığı tarihten yaklaşık bir buçuk ay sonra Hürriyet’ten Elif Ergu’yla konuşan Kiğılı, tam tersi görüşleri dile getirerek, “Perakende sektöründe ümit doğdu. Önümüz açıldı, moral motivasyon kazandık” dedi.

Capital’e anlattıklarının arasından bazı cümlelerin ‘cımbızla çekildiğini’ savunan Kiğılı, “O günün konjonktürüyle yaptığım açıklamalar çarpıtılmış durumda” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin yüzde 24-25 seviyelerinden yüzde 11-12 seviyelerine düşmesinin zorluk çeken firmaları rahatlattığını ifade eden Kiğılı şöyle devam etti: “Bankalar hakikaten de karşılarında doğru bir müessese buldukları takdirde inanılmaz kredi veriyorlar. Bir kere bu çok önemli. Peki ikinci gerçek denen şey var. Enflasyon iniyor. Neredeyse tek rakamlara iniyor; bu da tabii fiyatlara tesir ediyor. Bunu piyasanın gerçek durumda anlayabilmesi belli bir süreç istiyor. Üçüncü değişim de şu; bugün satışımızın yaklaşık yüzde 80’i banka kartlarıyla yapılıyor. Yani Türk parası dönüşümü son derece az. Kredi kartlarının aylık faizi eğer bunu paraya çevirmek istediğinizde, aylık faizi yarıya indirildi. Bizim lehimize olan bu şartların hepsi oluştu. Artı çok önemli olan bir şey, yani kurlardan dolayı bütün AVM’lerde dövizle olan kiralarımızın tamamı liraya döndü. Artışlar da TEFE-TÜFE üzerinden yapılıyor. Bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşen şeylerin ışığında perakende sektöründe bir ümit doğdu. Benim kendi sektörümün inanılmaz bir önü açıldı. Biz moral motivasyon kazandık.”

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Kiğılı’nın Capital’deki röportajı 18 Aralık’ta yayınlanmıştı. Merkez Bankası 12 Aralık’ta politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekmiş, 3 Aralık’ta açıklanan kasım ayı yıllık verilerine göreyse enflasyonunun tekrar yükselişe geçerek yüzde 10.56’ya geldiği görülmüştü.