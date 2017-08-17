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‘En büyük arzularıydı’: 65 yıllık çift el ele ötanaziyle veda etti

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65 yıldır evli Hollandalı Elderhorst çifti, ötanazi hakkını kullanarak el ele hayatlarına son verdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

BBC Türkçe’nin haberine göre 91 yaşındaki Nic ve Trees Elderhorst, son beş yıldır hastaydı. Çift, doğum yerleri Didam kentindeki bir klinikte ötanaziyle yaşamlarını sonlandırdı.

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Nic Elderhorst’un 2012 yılında inme geçirdiği ve yürümekte zorlandığı, Trees Elderhorst’un da benzer sorunları bulunduğu, ayrıca hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

Çiftin kızlarından biri,  “Doktoru, annemin akıl sağlığının yine de yerinde olduğunu söylüyordu. Ama babam ölseydi annemin durumu kötüleşecek, bakımevine gitmek zorunda kalacaktı. Bundan çok korkuyordu. Birlikte ölmek en büyük arzularıydı” dedi.

Elderhorst çiftinin bir diğer kızı da, “Önce birbirlerini öptüler ve el ele öldüler” diye konuştu.

Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke.

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