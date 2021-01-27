En büyük anket sonuçlandı: Dünyanın üçte ikisi ‘İklim değişikliği acil durum’ diyor

1.2 milyon kişinin katıldığı, iklim değişikliği üzerine şimdiye kadar yapılan en büyük ankete göre, dünyadaki insanların üçte ikisi meseleyi küresel bir acil durum olarak görüyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği ankete göre dünyanın farklı yerlerinden insanlar iklim hareketini destekliyor.

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BM Gelişim Programı anketine çoğu gençlerden oluşan 50 ülkeden 1.2 milyon insan katıldı.

Nesiller arası fark çok büyük değil

Ankete katılan 14-18 yaş arası gençler yüzde 69 oranında iklim acil durumu olduğunu belirtirken, 60 yaş üzerindekilerde bu oran yüzde 58 ölçüldü. Bu da nesiller arasında büyük bir fikir ayrılığı olmadığını gösteriyor. Genel oran ise yüzde 64 olarak açıklandı.

İklim konusunda harekete geçmenin ülkelerinde büyük değişiklikler gerektirmesi durumunda bile çoğunluk önlem alınmasını destekliyor.

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İklim krizinin önüne geçmek için yapılabilecekler arasında en popüler görüşler sırasıyla ormanları korumak ve zarar görenleri yeniden ağaçlandırmak, yenilenebilir enerji, iklim dostu tarım geliyor.

Cinsiyet faktörü

Bazı ülkelerde cinsiyet faktörü görüşlerde rol oynadı. 16 ülkede en az yüzde beş oranında daha fazla erkek iklim bir acil durum olarak tanımladı. Ancak ABD, Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta çok daha fazla kadın ve kız çocuğu iklim konusunda endişelerini dile getirdi.

İklim acil durumu olduğunu düşünenlerin ülkelere göre oranı (Grafik: Guardian)

En fazla iklim acil durumu olduğunu ifade eden ülkeler yüzde 81’le İtalya ve Birleşik Krallık oldu. En düşük oransa yüzde 50 ile Moldova’da görüldü.

Türkiye’de 18 yaş altında acil durum olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73 oldu.

Erkeklerin oranı Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerde daha yüksek çıkmasının nedeninin kız çocuklarının eğitime erişiminin daha az olmasıyla açıklanabileceği belirtildi.

Eğitim düzeyiyle paralel

Acil durum olarak nitelendirme oranının eğitim düzeyiyle paralel arttığı görüldü.

Anket Angry Birds, Subway Surfers, Sudoku gibi oyunlar üzerinden reklamlar vasıtasıyla yapıldı. Bu da özellikle anketin daha genç insanlara ulaşmasını sağladı

Geçen yıl ekim-aralık arasında toplanan veriler insanların çoğunun salgına rağmen iklim krizini acil durum olarak gördüğü ve gerekenin en kısa sürede yapılmasını gerektiğini düşündüğünü gösterdi.