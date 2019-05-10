En az 3 bin mahkum ve tutuklu tek kişilik hücrede

Türkiye’deki cezaevlerinde tahminen 3 bin tutuklu ve mahkumun tek kişilik hücrede tutulduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre rakam Adalet Bakanlığı’nın bazı verilerinden bir uzman tarafından çıkarıldı.

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Tek kişilik hücre cezasının en çok uygulandığı ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hükümlüleri üzerine çalışmalar yapan sosyolog Ezgi Yusufoğlu’na göre ‘ülke genelinde yaklaşık 3 bin, belki ondan da fazla mahkum tek kişilik hücrede’ tutuluyor.

Yusufoğlu, bu tespitini, Adalet Bakanlığı tarafından son açıklamanın yapıldığı 21 Şubat 2014 tarihindeki rakamlar ve Eylül 2018’de İstanbul başsavcılığının yaptığı açıklamadaki rakamlara dayandırıyor.

2014’teki açıklamada 1327’si adli, 126’sı ise ‘terör’ suçlarından olmak üzere 1453 mahkumun tek kişilik hücrede kaldığı bilgisi verilmiş.

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2018’deki açıklamada sadece İstanbul’da 700 kişinin ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı belirtilmiş.

TBMM’de cezaevi koşullarının iyileştirilmesi konusunda yoğun çalışma yürüten HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na göre ‘özellikle OHAL sonrasında tek kişilik hücrelere konanların sayısında büyük bir artış’ var.

Gergerlioğlu, tek kişilik hücrelerde kalanlar konusunda şunları aktardı: “Cezaevlerindeki doluluktan dolayı, rahatsızlananların hastaneye sevkleri bile 6 ay gecikebiliyor. Yasaya göre bir mahkûmu disiplin cezası nedeniyle en fazla 20 gün tek kişilik hücrede tutabilirsiniz. Ama 25-26 aydır hücrede tutulan yüzlerce kişi olduğunu biliyoruz. Devlet eliyle, cezaevinde insan hakları askıya alınmış durumda.”

Haberde, DW Türkçe’nin, Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Bürosu’na başvurarak, “Ülke genelinde tek kişilik hücrede cezasını çeken toplam kaç mahkûm bulunuyor?” ve “Son dönemde tek kişilik hücrede hayatını kaybeden mahkûmlar oldu. Bu kayıpların nedeni neydi? Cezaevi koşullarının etkisi var mı?” sorularını sorduğu, ancak birkaç kez başvuruda bulunulmasına rağmen, Adalet Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt alınamadığı da aktarıldı.

DW Türkçe, AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Usta Şahin’in Meclis’teki ofisiyle de bağlantı kurarak cezaevi koşulları ve tek kişilik hücrede kalan mahkum sayısına ilişkin bilgi almak istedi, ancak Şahin’in yoğun programı nedeniyle görüşme yapılamayacağı yanıtını aldı.