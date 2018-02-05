En ağır yük

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 15’inci gününde YPG’lilerin vurduğu tankta hayatını kaybeden beş askerden Fırat Karaca’nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında… (DHA / Necdet Armağan)
Yaramazlara biraz batar!
‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 15’inci gününde YPG’lilerin vurduğu tankta hayatını kaybeden beş askerden Fırat Karaca’nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında… (DHA / Necdet Armağan)
‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 52 kişi hayatını kaybetti.
Hopa’da sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanıp ‘beş terör örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Nurcan Vayiç hakkındaki suç delilleri arasında ‘yargı kararı haberi’ paylaşmak da var.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye edilmeleri yönünde yaptıkları tedbir kararı başvurusunu reddetti.
Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerin acil servislerindeki yoğunlukları azaltacak yeni uygulaması, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın mensuplarına tanıtıldı.
TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 17’nci gününe girdi.