Diken

Yaramazlara biraz batar!

En ağır yük

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 15’inci gününde YPG’lilerin vurduğu tankta hayatını kaybeden beş askerden Fırat Karaca’nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında… (DHA / Necdet Armağan)

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Tahliye haberini paylaşmak da suç!

Hopa’da sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanıp ‘beş terör örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Nurcan Vayiç hakkındaki suç delilleri arasında ‘yargı kararı haberi’ paylaşmak da var.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...