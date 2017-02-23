Emsal olabilir: ‘Proje okul’dan gönderilen öğretmen göreve iade davasını kazandı

İstanbul’da proje okul kapmasında başka bir okula atanan bir öğretmenin eski görevine dönmesine hükmedildi.

Milli eğitim bakanlığı, 2014’ün mart ayında çıkarılan bir yasayla, aralarında İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, Ankara Atatürk, Bornova Anadolu Lisesi’nin de olduğu 170 liseyi ‘proje okul’ ilan etmişti.

2015-2016 eğitim yılı kapanırken, liseliler birbiri ardına bildiri yayınlayarak ‘proje okul‘ uygulamasını protesto etmiş, tepkiler 2016-2017 eğitim yılının başında da devam etmişti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise amaçlarının eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, “Bu okullar gözbebeğimiz. 15 Temmuz olduğunda, ‘Vatan senden hizmet bekliyor’ dendiğinde sağına soluna bakmadan sokağa bayrakla çıkabilecek, yeni bir nesli yetiştirmek istiyoruz” demişti.

Mahkemeden emsal karar

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nde sekiz yılını doldurduğu gerekçesiyle başka bir okula atanan öğretmen Aslıhan Cengiz Bayar, göreve iade çin açtığı davayı kazandı. Bayar’ın 30 gün içinde eski okuluna dönmesi gerekiyor.

Mahkeme kararında ‘somut gerekçe’ sunulmadığı ve milli eğitim bakanlığı tarafından ‘proje okul’ öğretmen atamalarına ilişkin esasların oluşturulmadığı belirtildi. Ayrıca atamalarda liyakat ve kıdem gözetilmediği de vurgulandı.