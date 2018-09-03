Emsal olabilir: Pegasus uçakta ‘onuru kırılan’ yolcuya tazminat ödeyecek

Pegasus Havayolları uçakta ‘onuru kırılan’ yolcuya 3 bin lira tazminat ödeyecek.

Airporthaber’in haberine göre, B.K. isimli yolcu 2017 yılında Pegasus’un Gaziantep-İstanbul seferinden uçak bileti aldı. Oturacağı koltuğu ‘online check-in’ yaparak 14A olarak seçen B.K., havaalanına gidip biletini aldığı sırada koltuk numarasının ‘XXX’ olduğunu gördü. Uçağa binen B.K. hostesler tarafından önce seçtiği 14A numaralı koltuğa oturtuldu daha sonra koltuktan kaldırıldı. Uçuş personeli tarafından 5C numaralı koltuğa oturtulan B.K. Pegasus’a dava açtı.

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Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada B.K., 124 lira 99 kuruş uçak bileti maliyeti ve uçuşta yaşadığı sıkıntıları anlatmak için Pegasus müşteri hizmetleriyle görüşürken harcamış olduğu 11 lira 71 kuruş iletişim ücretiyle ilgili maddi tazminat isterken, koridorda beklediği esnada başka bir yolcu tarafından azarlandığı ve bu yüzden ‘onurunun kırıldığı’ gerekçesiyle de 3 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, B.K.’nin yolculuğunu tamamlaması sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığını belirterek bu sebeple uçak bileti talebinin reddederken iletişim ücretinin havayolu tarafından karşılanması gerektiğini göz önüne alarak 11 lira 71 kuruşluk maddi, başka bir yolcu tarafından azarlanmasının ‘onur kırıcı’ olduğuna kanaat getirerek 3 bin liralık manevi tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

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Pegasus, karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, havayolu şirketinin yolcuya tazminat ödemesine hükmetti. Karar, emsal olabilir.