Emsal olabilir: Evine hırsız girdi, site yönetimi ve güvenliğe dava açıp kazandı

Mahkeme, İstanbul’da özel güvenlikli sitedeki hırsızlıktan doğan zararı site yönetimi ile güvenlik şirketinin ortak karşılamasına hükmetti.

Özel bir firmada çalışan Ömer Sıddık Tatlıgül, 2012 yılında özel güvenlikli bir siteye taşındı. Ancak taşınmasından kısa süre sonra evine hırsız girdi ve televizyonundan parfümlerine kadar hemen hemen tüm eşyaları çalındı.

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Bu gelişme üzerine Ömer Sıddık Tatlıgül, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle hırsızlıktan site yönetiminin sorumlu olduğunu ileri sürüp avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı.

Davanın görüldüğü Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi, gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle site yönetimini hırsızlık olayında sorumlu tuttu ve Tatlıgül’e 3 bin 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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Yargıtay kararı bozdu

Kusurlarının bulunmadığını ileri süren site yönetimi ise kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, olaydan sadece site yönetiminin sorumlu olamayacağını, özel güvenlik şirketinin de sorumluluğunun bulanabileceğini, bu nedenle kusur oranlarının belirlenmesi gerekteğini belirterek kararı bozdu.

Bozma kararına uyan yerel mahkeme bu kez bilirkişiden rapor istedi, olay yerinde keşif yaptı, ardından da kararını açıkladı. Mahkeme, hırsızlık nedeniyle oluşan zararı site yönetimini ile güvenlik şirketinin ortak ödemesine hükmetti. Kararla birlikte 3 bin 500 TL olan zararın 2012 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte Ömer Sıddık Tatlıgül’e ödeneceği öğrenildi.