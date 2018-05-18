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Yaramazlara biraz batar!

Emsal olabilir: Doktora ‘Paramla maaş alıyorsun’ diyen hasta yakınına para cezası

 

İzmir’de bir doktora “Benim paramla maaş oluyorsun” diyen sanığa ‘hakaret’ten ceza verildi.

Kaan Ataman. (Fotoğraflar: DHA)

Y.K. adlı sanık, rahatsızlanan eşi Y.K.’yı 31 Temmuz 2016’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.

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Y.K., karısıyla ilgilenmediğini düşündüğü doktor Kaan Ataman’la tartıştı. Adam hakkında Ataman’a “Sen kimsin? Seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun” dediği gerekçesiyle şikayet üzerine dava açıldı.

‘Serzenişte bulundum’

İzmir 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret ve basit tehdit’ suçundan yargılanan Y.K., duruşmada suçlamayı kabul etmezken yalnızca ‘doktora serzenişte bulunduğunu’ söyledi.

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Sanık, savunmasında şunları kaydetti: “Ben doktora hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Sadece ‘Bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız’ diye serzenişte bulundum. Beraatimi talep ediyorum.”

Hapis çıktı

Mahkeme heyeti, ‘tehdit’ suçundan delil yetersizliği dolayısıyla sanık Y.K.’nin beraatine karar verdi. Y.K., hakaret ettiği gerekçesiyle 304 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası, iki yılın altında olması nedeniyle 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi.

Sanık Y.K.’nın üst mahkemeye itirazı da reddedildi.

‘Artık kimse diyemez’

Doktor Ataman’ın avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, “Daha önce de karşılaştığımız olaylarda ‘Benim vergimle maaş alıyorsun, senin maaşını ben ödüyorum’ şeklindeki söylemler Yargıtay’a göre hakaret sayılmıyordu. Bu tarz olaylarda beraat kararı veriliyordu. Ancak bizim davamızda çıkan karar, emsal niteliğindedir. Artık kimse bu söylemlerde bulunup hakaret edemeyecek” dedi.

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