Emsal karar: Sınava kol saatiyle girilmesi tek başına kopya sayılamaz

Ankara’da kol saatiyle girdiği adli yargı hâkim ve savcı adaylığı sınavı kopya gerekçesiyle iptal edilen avukat, açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, kol saati yasağının kopya çekmeyi engellemek için konulduğunu ancak avukatın kopya çektiğine dair bir tespitte bulunulmadığını bildirdi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre 20 yıllık avukat Mustafa Demirbağ, 24 Aralık 2016’da adli yargı hâkim ve savcı adaylığı sınavına girdi.

Sınava son kez başvurma hakkı bulunan 45 yaşındaki Demirbağ hakkında, sınava yasak olan kol saatiyle girdiği için görevliler tarafından tutanak tutuldu.

Demirbağ sınava devam etti. Ancak sınav 13 Ocak’ta ÖSYM tarafından geçersiz kılındı.

Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne başvuran Demirbağ, 23 Şubat’ta haklı bulundu.

Kararda şöyle dendi: “Amacın sınava katılanların bilgi ve emeklerinin dışında başka yollarla sonuca gitmesini, kopya çekmesini engellemek olduğu dikkate alındığında, bu amaca götürecek yol ve yöntemler ile aksine davranışın tespit edildiği hallerde uygulanacak hukuki yaptırımların ölçülü olması gerekir. Bu nedenle, kopya çekildiği yönünde belirleme yapılmadan, sadece yasaklanan belirli objelerin sınav salonuna sokulduğunun tespiti üzerine sınavın geçersiz sayılması ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Salt saat ile sınava girmiş olması dışında, kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olduğuna ilişkin bir tespit bulunmayan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

‘Sınav sonucum açıklansın’

Kararı değerlendiren Demirbağ, ÖSYM’nin sınav sonucunu açıklamasını, HSYK’nın da kendisini mülakata çağırması gerektiğini söyledi.

Demirbağ, sınava son kez girme hakkının bu yolla elinden alındığını belirterek “Kolumda saati unutmuşum gibi bir gerekçeyle sınavımın iptal edilmesi saçma bir karardı. Kamera görüntüleri incelendiğinde kopya çekmediğim görülüyor. Bu, emsal bir karardır” diye konuştu.