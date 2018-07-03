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Yaramazlara biraz batar!

Emsal karar: Asılsız BİMER ihbarına 10 ay hapis cezası

 

İzmir’de, Başbakanlık İletişim Merkezi’ni (BİMER) kullanarak rakibine iftira atan İ.O.’ya 10 ay hapis cezası verildi. Karar, asılsız BİMER ihbarları için emsal teşkil edebilir.

Cumhuriyet’ten Yusuf Özkan’ın haberine göre İzmir’in Hatay semtindeki güzellik salonu sahibi İ.O., ustalık belgesi bulunmadığı, sigortası işçi çalıştırdığı, doktor bulundurulmadığı, lazer epilasyon, mezoterapi, leke tedavisi gibi deri altı işlemler yapıldığı gibi iddialarla eskiden ortak olduğu güzellik salonu sahibi B.B.’yi BİMER’e şikayet etti.

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Yapılan denetimlerde, yasal olmayan herhangi bir işleme rastlanmadı.

Kontrollerin sıklaşması üzerine kendisine iftira atıldığını savunan B.B., denetimlerin çalışma özgürlüğünü kısıtladığını ve müşterilerini rahatsız ettiğini belirterek İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulundu.

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Bunun üzerine mahkeme, haksız yere BİMER’e ihbarda bulunan İ.O.’ya 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

B.B.’nin avukatı, kararın BİMER’in haksız ve gerek kullanımına emsal oluşturacak nitelikte olduğunu belirterek “Anayasa’da garanti altına alınmış çalışma özgürlüğünü, BİMER’i aracı yaparak tehdit edenler bu kararla birlikte bir kez daha düşünmeli” dedi.


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