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‘Emre Mor’ haberlerini yalanlayan Fikret Orman: Beşiktaş bir oyuncunun gelişmesi için dönem harcayacak kulüp değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Borussia Dortmund’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu Emre Mor’un kiralanacağına dair haberleri yalanladı.

Fotoğraf: bvb.de

‘Ben de gazeteden okuyorum’

DHA’nın haberine göre, “Emre Mor’u ben de gazeteden okuyorum” diyen Orman, şöyle devam etti: “Dortmund’a gitmeden bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. O zaman transferi için uğraşmıştık. Fakat Beşiktaş Kulübü dünyanın sayılı kulüplerinden ve Avrupa’nın ilk 16 takımları arasındayız. İnşallah ilk sekize de gireceğiz. Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için dönem harcayacak bir kulüp değil. Böyle bir görüşmemiz de yok. Niyetimiz de yok. Emre’yi biz istersek şartları ve uzun dönemiyle alakalı isteriz.”

Fotoğraf: twitter.com/besiktas

‘Bir ya da iki transfer olacak’

Marcelo Guedes, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup’un sözleşmelerini uzatacaklarını açıklayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Çok fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bir ya da iki transfer olacak. İlgilendiğimiz oyuncular var ama isim zikrettiğimiz zaman olmuyor” diye konuştu.

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