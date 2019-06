Tarih ve siyaset bilimi bize şu gerçekleri öğretmiştir:

1) Her zalim hırsızdır…

2) Her hırsız zalimdir!

3) Hırsızlığın ve zulmün egemen olduğu toplumlarda Hukuk Devleti de çöker:

4) Toplumun her kademe ve aşamasında hırsızlık ve zulüm yaygınlaşır; kaba kuvvet egemen olur…

5) Zulüm ve yolsuzluk, zalimler ve hırsızlar iktidardan gidene kadar devam eder.

Zulmün ve yolsuzluğun panzehri:

Demokrasi ve Hukuk Devleti’dir.

Emre Kongar’ın yazısı